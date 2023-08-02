Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии сотрудникам УМПО запретили пользоваться техникой Apple

В Башкирии сотрудникам УМПО запретили пользоваться техникой Apple

12:19, 02 авг 2023

На заводах Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО) вступили в действие новые правила, которые запрещают использование продукции компании Apple. Это решение было принято на основе распоряжения, подписанного управляющим директором предприятия Е. Семивеличенко.

С начала августа запрет касается телефонов, смартфонов, планшетов, ноутбуков и настольных компьютеров, выпущенных Apple. В приказе четко указано, что данное оборудование не предназначено для использования в рабочих целях, а также запрещено использовать корпоративные СИМ-карты в устройствах данной марки.

В период рабочей смены сотрудникам будет предоставляться специализированная корпоративная электронная техника.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: www.ufa.kp.ru
Читайте также

Российским призывникам запрещено использовать iPhone на службе
Общество в Башкирии / Это интересно
Российским призывникам запрещено использовать iPhone на службе
Стало известно о состоянии двух пострадавших при пожаре на УМПО в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Стало известно о состоянии двух пострадавших при пожаре на УМПО в Башкирии
В России Госдума приняла закон, который запрещает продажу смартфонов, ноутбуков без предустановленного российского софта
Общество в Башкирии
В России Госдума приняла закон, который запрещает продажу смартфонов, ноутбуков без предустановленного российского софта
Школьников Башкирии оградят от запрещенного контента
Образование в Башкирии
Школьников Башкирии оградят от запрещенного контента


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok