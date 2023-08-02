В Башкирии сотрудникам УМПО запретили пользоваться техникой Apple

12:19, 02 авг 2023

На заводах Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО) вступили в действие новые правила, которые запрещают использование продукции компании Apple. Это решение было принято на основе распоряжения, подписанного управляющим директором предприятия Е. Семивеличенко.

С начала августа запрет касается телефонов, смартфонов, планшетов, ноутбуков и настольных компьютеров, выпущенных Apple. В приказе четко указано, что данное оборудование не предназначено для использования в рабочих целях, а также запрещено использовать корпоративные СИМ-карты в устройствах данной марки.

В период рабочей смены сотрудникам будет предоставляться специализированная корпоративная электронная техника.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram