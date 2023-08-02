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В Башкирии простились с погибшим на спецоперации Радмиром Кадыровым

В Башкирии простились с погибшим на спецоперации Радмиром Кадыровым

21:22, 02 авг 2023

В Башкирии накануне простились с уроженцем города Белорецк Радмиром Кадыровым, который погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель муниципалитета Андрей Иванюта.

Глава района подчеркнул, что Радмир Кадыров проявил несгибаемую стойкость и мужество. Его заслуги были признаны как боевыми товарищами, так и высшим командованием.

«В ходе спецоперации Радмир Кадыров неоднократно проявлял боевые навыки, стойкость и отвагу. Пользовался заслуженным уважением боевых товарищей и командования. Скорбим вместе с мамой Радмира… Дорогая Гульсина Назировна, низкий Вам поклон за то, что вырастили и воспитали такого замечательного сына, настоящего мужчину, патриота России. Сил и терпения Вам в этот скорбный час. Спи спокойно, мужественный воин! Вечная память и вечная слава героям, павшим за Россию!», — написал глава муниципалитета.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Белорецком районе РБ простились с погибшим в СВО 20-летним Альбертом Нургалиным

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецк спецоперация Погибшие на Украине Белорецкий район
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