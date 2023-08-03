В Башкирии будет по прежнему жарко

08:38, 03 авг 2023

Метеорологи Башгидрометцентра поделились прогнозом погоды в республике на ближайшие 48 часов.

В четверг, 3 августа, значительных осадков не прогнозируется. В северной части региона пройдут дожди и прогремят грозы. Подует умеренный ветер, во время гроз — порывистый. В дневное время температура воздуха составит от +23 до +28 градусов.

В пятницу, 4 августа, будет без осадков, однако в северной части республики ожидаются небольшие дожди с грозами. Подует ветер северных направлений, ночью он будет слабым, а днем умеренным, во время грозы — порывистый. После захода солнца температура воздуха будет колебаться в пределах +11…+16 градусов, а днем — от +23 до +28 градусов.

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Автор: Семен Подгорный