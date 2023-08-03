В Башкирии будет еще жарче
23:21, 03 авг 2023
В республике Башкортостан ожидается знойная погода. В то же время ожидаются дожди, сопровождающиеся местами грозами и порывистым ветром.
Согласно данным республиканской метеослужбы, ночная температура воздуха установится в пределах +12…+17 градусов, в то время как дневная жара повысится до отметок от +24 до +29 градусов. В северной части республики ожидаются непродолжительные дожди и грозы.
Ветер поменяет свое направление с северного на северо-западное. Ночью он будет слабым, а днем умеренным, местами порывистым.
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Автор: Семен Подгорный