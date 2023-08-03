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В Башкирии будет еще жарче

В Башкирии будет еще жарче

23:21, 03 авг 2023

В республике Башкортостан ожидается знойная погода. В то же время ожидаются дожди, сопровождающиеся местами грозами и порывистым ветром.

Согласно данным республиканской метеослужбы, ночная температура воздуха установится в пределах +12…+17 градусов, в то время как дневная жара повысится до отметок от +24 до +29 градусов. В северной части республики ожидаются непродолжительные дожди и грозы.

Ветер поменяет свое направление с северного на северо-западное. Ночью он будет слабым, а днем умеренным, местами порывистым.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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