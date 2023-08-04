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На СВО погиб уроженец Башкирии Николай Слепнёв

На СВО погиб уроженец Башкирии Николай Слепнёв

14:35, 04 авг 2023

В Башкирии накануне простились с уроженцем города Стерлитамак Николаем Слепневым, который погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом на свое личной страничке в соцсетях передал руководитель муниципалитета Рустем Газизов.

«Николай Константинович был мужественным и сильным человеком. Он с честью и достоинством защищал интересы своего народа, отстаивал свободу и независимость Отечества. Он был настоящим патриотом. Память о Николае Константиновиче навсегда останется в наших сердцах. Спи спокойно, Николай! Вечная слава герою! Вечная память!», — написал чиновник.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на СВО погиб уроженец Стерлитамака — ветеран Чеченской кампании Динар Гилязетдинов. 

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Автор: allbashkiria.ru
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район спецоперация Погибшие на Украине
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