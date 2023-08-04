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В Башкирии воздух прогреется на три градуса выше нормы

В Башкирии воздух прогреется на три градуса выше нормы

22:40, 04 авг 2023

Метеорологи Гидрометцентра Башкирии рассказали о характере погоды на ближайший уикенд, 5 и 6 августа. В соответствии с предоставленными данными, в регионе прогнозируется жара. Воздух прогреется до отметки +30 градусов.

По прогнозам синоптиков температура ночью составит +12…+17 градусов, а дневные значения окажутся в пределах +24…+30 градусов. Среднесуточная температура воздуха превысит средний климатический показатель на три градуса.

В целом на всей территории Башкортостана будет преимущественно без осадков. Лишь по северу и востоку республики возможны дожди с грозами.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: погода
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