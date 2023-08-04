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Гульназ Асаева попала в неприятности на дороге

Гульназ Асаева попала в неприятности на дороге

22:51, 04 авг 2023

В пятницу, 4 августа, на дороге произошел неприятный инцидент с известной певицей из Башкирии Гульназ Асаевой. Когда девушка вышла из автомобиля, чтобы осмотреть колесо, на нее набросились три крупных собаки. Артистка поделилась об этом со своими подписчиками в социальных сетях.

— Посмотрите, как дрожат мои руки. Поймите, я ужасно боюсь собак. Когда я еду одна, мне всегда кажется, что с колесами что-то не так. Остановившись возле леса, чтобы проверить, все ли в порядке, на меня кинулись три огромных собаки! — написала Гульназ Асаева.

Молодая женщина добавила, что она не пострадала, но ей потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя после этого шокирующего случая.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что Гульназ Асаева сообщила о серьезных проблемах с анализами крови.

Гульназ Асаевой готовится к серьезной операции

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Гульназ Асаевой готовится к серьезной операции

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Гульназ Асаева
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