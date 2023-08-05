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В Уфе закроют парковку возле Телецентра

В Уфе закроют парковку возле Телецентра

09:40, 05 авг 2023

В администрации Уфы объявили о новых временных ограничениях на движение автотранспорта, которые будут действовать на территории Телецентра. А именно, планируется временно закрыть доступ к парковке, расположенной рядом с конгресс-холлом «Торатау». Согласно распоряжению, 6 августа с 21:00 до 7 августа 17:00, а также с 9 августа 21:00 до 10 августа 22:30 въезд на данную парковку будет запрещен.

Эти ограничительные меры предпринимаются в связи с проведением конкурса «Лучший по профессии».

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа парковка
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