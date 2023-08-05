В Башкирии простились с участником СВО Филюсом Кагармановым

23:52, 05 авг 2023

В Башкирии в последний путь проводили уроженца Абзелиловского района республики Филюса Кагарманова, погибшего в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом на свое личной страничке в социальных сетях сообщил глава муниципалитета Ильдар Нафиков.

По словам чиновника, военнослужащий родом из населенного пункта Атавды. Здесь он окончил среднюю школу, увлекался спортом, был в районе лучшим хоккейным нападающим. После школы продолжил обучение в Зауральском агроколледже.

— Прежде чем отправиться на фронт, Филюс трудился в Абзелиловском райгазе", — сообщил глава района. — Когда началась спецоперация он сделал выбор настоящего мужественного мужчины, подписав контракт.

Филюса Кагарманова посмертно удостоили ордена Мужества.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Абзелиловском районе Башкортостана простились с погибшим в СВО 25-летним сержантом Маликом Нафиковым.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети