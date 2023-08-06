В Башкирии 6 августа прогнозируются грозы и сильные порывы ветра

00:02, 06 авг 2023

В воскресенье, 6 августа, в Башкортостане прогнозируется неустойчивая погода с грозами и сильными порывами ветра до 18 м/с. Синоптики обещают также образование тумана, при котором видимость значительно сократится. Подробности рассказали в республиканском Гидрометцентре.

Согласно данным метеорологов, в некоторых районах ожидаются небольшие осадки, ветер подует северный.

В ночное время температура воздуха составит от +12 до +17 градусов. В дневные часы столбики термометров покажут значения от +25 до +30 градусов.

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Автор: Семен Подгорный