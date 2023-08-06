В Башкирии простились с 45-летним добровольцем Дамиром Нигматуллиным

09:11, 06 авг 2023

В Башкирии в последний путь проводили уроженца Зилаирского района Дамира Нигматуллина, который погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях разместил руководитель муниципалитета Борис Мелкоедов.

Боец погиб 23 июля. Сообщается, что в зону СВО Дамир Нигматуллин отправился добровольцем. 45-летний сержант удостоен ордена Мужества посмертно.

«Карлугас апай, Азат агай, мы скорбим вместе с вами. Выражаю искренние соболезнования детям, родным и близким Дамира Рамильевича. Вместе разделяем горечь утраты, которую вы понесли. Невосполнимая утрата для всех нас. Мы будем уделять внимание близким и родным», — написал глава района.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Зилаирском районе Башкортостана простились с погибшим в зоне СВО Исканьяром Аетбаевым.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети