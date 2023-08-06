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На СВО погиб старший сержант Руслан Валеев из Башкирии

На СВО погиб старший сержант Руслан Валеев из Башкирии

10:46, 06 авг 2023

На специальной военной операции погиб уроженец Куюргазинского района Башкирии Руслан Валеев. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель муниципалитета Юлай Ильясов.

Погибший был родом из населенного пункта Канчура. Старший сержант был замкомвзвода — командиром отделения мотострелков. Дополнительная информация о времени и месте проведения церемонии прощания с военнослужащим будет сообщена в ближайшее время.

«Искренне соболезнуем семье и всем родным и близким Руслана… Пусть земля ему будет пухом…», — написал Юлай Ильясов, выражая слова искреннего соболезнования.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Куюргазинском районе Башкортостана простились с погибшим в СВО 21-летним Пулатом Бикчуриным.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Куюргазинский район спецоперация Погибшие на Украине
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