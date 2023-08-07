В Башкирии простились с мобилизованным на СВО Динисом Гайнитдиновым

09:09, 07 авг 2023

В Башкирии простились с уроженцем населенного пункта Первомайский Абзелиловского района республики Динисом Гайнитдинвым, погибшим в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях сообщил руководитель муниципалитета Ильдар Нафиков. Военнослужащий отправился на СВО в рамках частичной мобилизации в сентябре прошлого года.

«Динис пал смертью храбрых, с честью исполнил свой воинский долг, отдал жизнь ради обеспечения безопасности нашей страны и народа. Склоняем голову перед его доблестью», — написал чиновник.

Закончив 9 классов Динис Гайнитдинов продолжил обучение в Магнитогорске, а среднее образование получил уже в Янгельской средней общеобразовательной школе. После окончания техникума в 2016 году, отслужил в армии. В последующие годы Динис трудился монтажником-газорезчиком.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Абзелиловском районе РБ простились с участником СВО Филюсом Кагармановым.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети