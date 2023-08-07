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На СВО погиб доброволец из Башкирии Сергей Финогентов

На СВО погиб доброволец из Башкирии Сергей Финогентов

15:51, 07 авг 2023

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель города Кумертау Сергей Финогентов. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель администрации города Олег Фролов.

Военнослужащий получил смертельное ранение в Запорожской области 26 июня. Сообщается, что Финогентов являлся бойцом отряда добровольцев «Шторм».

«Семья и близкие погибшего приняли решение провести церемонию прощания в семейном кругу. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Финогентова Сергея. Вечная память», — написал глава города.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Кумертау простились с погибшим в СВО Салаватом Аскаровым.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Кумертау спецоперация Погибшие на Украине
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