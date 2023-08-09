На СВО погиб доброволец из Башкирии Ильфат Искужин

12:12, 09 авг 2023

В зоне проведения СВО на Украине погиб уроженец Учалинского района Башкирии Ильфат Искужин. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель муниципалитета Руслан Гилязетдинов. Военнослужащий, входивший в состав добровольческого отряда имени Шаймуратова, получил смертельное ранение 2 августа.

Глава района написал, что Ильфат Кимович Искужин родился 5 марта 1977 года в населенном пункте Абзаково. После окончания в 1994 году средней школы отслужил в армии, а затем подписал контракт. Следующие десять лет, с 1998 по 2008, служил в МВД. В 2012 году Искужин вновь подписал военный контракт. В октябре 2022 года присоединился к добровольцам батальона имени М. М. Шаймуратова.

Боец был посмертно награжден орденом Мужества и медалью Шаймуратова.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в зоне СВО погиб «шаймуратовец» из Учалинского района РБ Ринат Юнусов.

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Фото: соцсети