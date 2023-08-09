Продлится ли аномально жаркая погода в Башкирии
23:33, 09 авг 2023
Погода продолжает баловать жителей Башкортостана теплыми и ясными днями. Актуальный прогноз на сегодня представили синоптики.
Согласно информации, полученной в региональном Гидрометцентре в четверг, 10 августа, в Башкирии прогнозируется ясная погода без осадков. Ночью воздух прогреется до +11…+16 градусов. В течение дня столбик термометра покажет комфортные значения от +26 до +31.
Умеренный ветер будет дуть с севера.
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Автор: Семен Подгорный
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