В Башкирии 12 августа температура воздуха опустится до +3 градусов
23:20, 11 авг 2023
В республике Башкортостан ожидается понижение температуры до +3 градусов. Такой прогноз сделали региональные синоптики. По их данным, в субботу, 12 августа в восточной части республики прогнозируется похолодание.
Специалисты утверждают, что ночная температура воздуха будет держаться в диапазоне от +8 до +13 градусов, по востоку упадет до +3 градусов. Днем столбик термометра покажет значения от +22 до +27 градусов по Цельсию.
В субботу жителей Башкирии ожидает сухая и ясная погода. Умеренный ветер будет дуть с северо-востока. В ближайшие дни осадки не ожидаются.
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Автор: Семен Подгорный
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