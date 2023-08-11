В Башкирии 12 августа температура воздуха опустится до +3 градусов

23:20, 11 авг 2023

В республике Башкортостан ожидается понижение температуры до +3 градусов. Такой прогноз сделали региональные синоптики. По их данным, в субботу, 12 августа в восточной части республики прогнозируется похолодание.

Специалисты утверждают, что ночная температура воздуха будет держаться в диапазоне от +8 до +13 градусов, по востоку упадет до +3 градусов. Днем столбик термометра покажет значения от +22 до +27 градусов по Цельсию.

В субботу жителей Башкирии ожидает сухая и ясная погода. Умеренный ветер будет дуть с северо-востока. В ближайшие дни осадки не ожидаются.

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Автор: Семен Подгорный