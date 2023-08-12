В Башкирии 13 августа воздух прогреется до +27 градусов
22:34, 12 авг 2023
Специалисты Гидрометцентра Башкирии сообщили о характере погоды в воскресенье, 13 августа. Согласно метеорологическим данным, в регионе сохранится жара.
Осадков на территории республики не прогнозируется, подует умеренный северный, северо-восточный ветер.
В ночное время температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, в отдельных районах до +15 градусов. В дневные часы столбики термометров покажут значения до +22, а то и до +27 градусов.
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии 6 августа прогнозируются грозы и сильные порывы ветра
Общество в Башкирии
В Башкирии воздух прогреется на три градуса выше нормы
Общество в Башкирии
В Башкирии ночью прогнозируется похолодание до +10 градусов
Общество в Башкирии
На майские выходные в Башкирии прогнозируются дожди и похолодание