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В Башкирии 13 августа воздух прогреется до +27 градусов

В Башкирии 13 августа воздух прогреется до +27 градусов

22:34, 12 авг 2023

Специалисты Гидрометцентра Башкирии сообщили о характере погоды в воскресенье, 13 августа. Согласно метеорологическим данным, в регионе сохранится жара.

Осадков на территории республики не прогнозируется, подует умеренный северный, северо-восточный ветер.

В ночное время температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, в отдельных районах до +15 градусов. В дневные часы столбики термометров покажут значения до +22, а то и до +27 градусов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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