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Какой будет погода в Башкирии 14-15 августа

Какой будет погода в Башкирии 14-15 августа

23:49, 13 авг 2023

В Башкортостан вновь возвращается жара до +32 градусов. Они придут с началом новой рабочей недели.

Согласно метеорологическому прогнозу, в понедельник, 14 августа, температура повысится до +25…+30 градусов. Осадков не предвидится. Синоптики сообщили, что подует слабый ветер переменных направлений.

Примерно такая же погода ожидается и во вторник, 15 августа. Только станет еще жарче.

— Осадков во вторник не предвидится. Ветер будет слабым, его направление будет меняться в течение дня. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от +12 до +17 градусов, а в восточных и горных районах Башкирии опустится до +7 градусов. Днем столбики термометров покажут значения от +27 до +32 градусов, — рассказали в Башгидромете.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: погода
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