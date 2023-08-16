В Башкирии 17 августа прогнозируется жара до +33 градусов

21:57, 16 авг 2023

Во вторник, 17 августа, на территории Башкирии прогнозируется очень жаркая погода. Прогноз был опубликован региональным отделением МЧС.

Ожидается небольшая облачность, значительных осадков не предвидится. Ветер будет дуть с востока со скоростью от 2 до 7 м/с, в течение дня местами порывы до сильного.

В ночное время столбики термометров покажут значения от +13 до +18 градусов по Цельсию, а днем температура воздуха повысится до +28…+33 градусов.

На автодорогах ближе к ночи и утром местами возможно образование дымки, видимость при этом составит от одного до двух километров.

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Автор: Семен Подгорный