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В зоне СВО погиб мобилизованный из Башкирии Рамиль Амиров

В зоне СВО погиб мобилизованный из Башкирии Рамиль Амиров

15:33, 17 авг 2023

На территории проведения СВО погиб 40-летний житель Учалинского района Башкирии Рамиль Амиров. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель муниципалитета Руслан Гилязетдинов. 10 августа военнослужащий получил смертельное ранение.

«Рамиль Амирович Амиров родился в деревне Ахуново. Нчальное профессиональное образование он получил в учалинском ПУ-98. В период с 2002 по 2004 год служил в армии. Позже работал в должности проходчика в ООО ’Шахтостроительное управление’», - поделился Гилязетдинов.

В сентябре 2022 года Рамиля Амирова в рамках частичной мобилизации вновь призвали на службу. Бойцу было посмертно присвоен Орден Мужества.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на СВО погиб доброволец из Учалинского района РБ Ильфат Искужин.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Учалинский район спецоперация Погибшие на Украине
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