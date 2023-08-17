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В Башкирии 18 августа вновь прогнозируется жара до +33 градусов

В Башкирии 18 августа вновь прогнозируется жара до +33 градусов

22:06, 17 авг 2023

По данным регионального отделения МЧС, в пятницу, 18 августа, жители Башкирии вновь столкнутся с сильной жарой.

В соответствии с прогнозом специалистов, этот день будет характеризоваться переменной облачностью, при этом осадки не ожидаются. В ночные часы установится северо-восточный ветер, скорость которого будет достигать от 0 до 5 м/с, днем - от 7 до 12 м/с.

В течение ночи термометры покажут значения от +13 до +18 градусов, тогда как в дневные часы воздух прогреется до +28…+33 градусов.

Видимость на республиканских трасах не изменится.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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