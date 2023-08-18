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В Башкирии простились с участником СВО Виталием Степановым

В Башкирии простились с участником СВО Виталием Степановым

09:51, 18 авг 2023

В Башкирии в последний путь проводили уроженца Давлекановского района Башкирии Виталия Степанова, погибшего в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Информацию об этом, 17 августа, в своем аккаунте в соцсетях передал руководитель муниципалитета Ильгиз Мухамедзянов.

«Искренние слова соболезнования родным и близким Виталия! Память о тебе навсегда останется в наших сердцах», — написал чиновник.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Давлекановском районе Башкортостана простились с погибшим в СВО Андрияном Ивановым. 

В зоне СВО погиб мобилизованный из Башкирии Рамиль Амиров

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Давлекановский район спецоперация Погибшие на Украине
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