В Башкирии простились с участником СВО Виталием Степановым
09:51, 18 авг 2023
В Башкирии в последний путь проводили уроженца Давлекановского района Башкирии Виталия Степанова, погибшего в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Информацию об этом, 17 августа, в своем аккаунте в соцсетях передал руководитель муниципалитета Ильгиз Мухамедзянов.
«Искренние слова соболезнования родным и близким Виталия! Память о тебе навсегда останется в наших сердцах», — написал чиновник.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Давлекановском районе Башкортостана простились с погибшим в СВО Андрияном Ивановым.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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