В Башкирии простились с погибшим на СВО 31-летним отцом двоих детей

11:45, 18 авг 2023

В населенном пункте Приютово Белебеевского района Башкирии прошла церемония прощания с 31-летним гвардии капитаном воздушно-десантных войск (ВДВ) Владимиром Гурьяновым, который погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель муниципалитета Азат Сахабиев.

Сообщается, что родом Владимир Гурьянов был из села Бавлы Республики Татарстан. У военнослужащего остались супруга и двое детей.

Родственники вспоминают его как жизнерадостного и дружелюбного молодого человека. С детства парень любил спорт.

«Он всегда чувствовал себя патриотом. Хотел защищать свою Родину и защищал ее», — написал чиновник.

Военнослужащий участвовал в специальной военной операции с самого ее начала. Известие о гибели Гурьянова было получено в августе.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на СВО погиб «вагнеровец» из Белебеевского района РБ Артур Абдракипов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети