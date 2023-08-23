В Башкирии похоронили ветерана боевых действий на Северном Кавказе

10:57, 23 авг 2023

В среду, 23 августа, в Башкирии похоронят уроженца города Октябрьский Петра Кислякова, который погиб в зоне проведения СВО на Украине. Об этом сообщила информационная служба мэрии города.

Петр Викторович родился в Оренбурге, но детство и юность провел в Октябрьском. После окончания в 1990 году школы №13, он продолжил обучение ПЛ №56. Затем была служба в армии на границе с Туркменистаном.

Демобилизовавшись, устроился на службу полицейским, затем в ОМОН. В 1995 году Петр принял участие в боевых действиях на Северном Кавказе.

- С 1997 года Петр Кисляков проживал и работал в Когалыме (ХМАО). Окончив государственный университет в Тюмени служил в МВД. В 2010 году ушел на пенсию, а затем работал в ЕДДС, - сообщили в пресс-службе города.

В июле Петр Кисляков подписал контракт с МО РФ и отправился на спецоперацию. Являлся заместителем командира боевой машины - наводчика-оператора. Погиб 8 августа. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на СВО погиб ветеран горячих точек из Октябрьского Вячеслав Москвичев.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети