22:17, 23 авг 2023

В четверг, 24 августа, в Башкирии прогнозируется дождливая погода и ночные заморозки.

Согласно данным, опубликованным региональным отделением МЧС, ночью осадков не ожидается, тогда как в течение дня в отдельных районах республики могут пройти кратковременные осадки. Ночь будет сопровождаться слабым неустойчивым ветром, в дневное время он подует с северо-запада, его скорость составит от 5 до 10 м/с.

Ночью ожидается температура в пределах от +3 до +8 градусов по Цельсию. В северной части РБ возможны заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы, а температура опустится до 0…-2 градусов. В течение дня ожидается повышение температуры до +16…+21 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, на автомобильных дорогах ночью и утром возможно образование тумана, при этом видимость упадет до 500 и менее метров.

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Автор: Семен Подгорный