В Башкирии простились с мобилизованным на СВО Закиром Искужиным
09:25, 24 авг 2023
В среду, 24 августа, в Башкирии похоронили уроженца Зилаирского района республики Закира Искужина, погибшего в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях распространил глава муниципалитета Борис Мелкоедов.
Закир Искужин родом из Хайбуллинского района, отсюда его призвали на СВО в рамках частичной мобилизации. Однако все свое детство и школьные годы он провел в населенном пункте Япарсаз.
«Он ушел, выполнив свой долг как герой, как человек, защищавший свою Родину. Это величайшая честь и возможность навсегда остаться героем в сердцах многих людей. Светлая память о Закире будет жить в наших сердцах, и мы будем прилагать все усилия, чтобы родственники почувствовали нашу поддержку и заботу», — написал руководитель района.
Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества.
Накануне стало известно об еще одном погибшем из Башкирии на СВО уроженце Зилаирского района Дамире Нигматуллине.
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