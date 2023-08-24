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В Башкирии простились с мобилизованным на СВО Закиром Искужиным

В Башкирии простились с мобилизованным на СВО Закиром Искужиным

09:25, 24 авг 2023

В среду, 24 августа, в Башкирии похоронили уроженца Зилаирского района республики Закира Искужина, погибшего в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях распространил глава муниципалитета Борис Мелкоедов.

Закир Искужин родом из Хайбуллинского района, отсюда его призвали на СВО в рамках частичной мобилизации. Однако все свое детство и школьные годы он провел в населенном пункте Япарсаз.

«Он ушел, выполнив свой долг как герой, как человек, защищавший свою Родину. Это величайшая честь и возможность навсегда остаться героем в сердцах многих людей. Светлая память о Закире будет жить в наших сердцах, и мы будем прилагать все усилия, чтобы родственники почувствовали нашу поддержку и заботу», — написал руководитель района.

Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества.

Накануне стало известно об еще одном погибшем из Башкирии на СВО уроженце Зилаирского района Дамире Нигматуллине. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Зилаирский район спецоперация Погибшие на Украине
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