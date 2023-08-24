В Башкирии 25 августа прогнозируются дожди и заморозки до -3 градусов

22:10, 24 авг 2023

В пятницу, 25 августа, в республике Башкортостан прогнозируются дожди и заморозки. Об этом сообщают синоптики.

В регионе ожидается пасмурная погода, временами возможны прояснения. Местами выпадут небольшие осадки, днем в ряде районов – грозы. В ночные часы подует неустойчивый ветер, скорость которого составит от 0 до 5 м/с, в дневное время скорость северо-западного ветра усилится до 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне от +3 до +8 градусов. По востоку РБ - заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…-2 градусов. Днем столбики термометров покажут значения от +15 до +20 градусов.

Ночью и утром на автомобильных дорогах возможно появление тумана, видимость при этом ограничится до 500 и менее метров.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный