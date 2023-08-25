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На кладбищах Уфы выделили больше тысячи мест для погибших на СВО

На кладбищах Уфы выделили больше тысячи мест для погибших на СВО

16:11, 25 авг 2023

В городе Уфе дополнительно выделяют 1446 мест на кладбищах для погибших участников СВО. Это решение было озвучено представителями столичной мэрии.

Для погребения погибших военнослужащих администрация города выделила участки 14в и 14г на кладбище «Южное-5», а также участки 37 и 38 на «Северном-2». Выбор конкретного места захоронения будет осуществляться семьями погибших. До 31 мая погибших участников спецоперации, предавали земле на главной аллее Южного кладбища и на территории кладбища «Северное-2» и № 10.

Представители городской администрации пояснили, что в настоящее время проводятся работы по определению источников финансирования для обеспечения благоустройства выделенных кварталов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: Уфа спецоперация кладбище
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