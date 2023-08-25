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В Башкирии 26 августа прогнозируются дожди и заморозки

В Башкирии 26 августа прогнозируются дожди и заморозки

22:26, 25 авг 2023

Метеорологи опубликовали прогноз погоды в Башкирии на 26 августа. Согласно их данным, последний субботний день августа будет по-настоящему осенним: прогнозируются минусовые температуры и дожди по северу республики. В восточных же районах ночью ожидаются заморозки.

В субботу, 26 августа, будет преимущественно без осадков, небольшие дожди возможны лишь в северной части региона. Подует умеренный северо-западный ветер.

Ночью столбики термометров покажут значения в пределах от +2 до +7 градусов, в ряде восточных районов возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -2 градусов. Днем ожидается небольшое повышение температуры до +13…+18 градусов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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