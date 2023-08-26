В Башкирии 27 августа прогнозируются дожди

22:47, 26 авг 2023

Специалисты республиканского Гидрометеоцентра рассказали о характере погоды на воскресенье, 27 августа. В соответствии с полученными данными, на территории Башкортостана прогнозируются дожди.

Синоптики сообщили, что осадки будут непродолжительными. Умеренный ветер местами сменится на порывистый.

Если говорить о температуре воздуха, то ночью она будет в пределах от +3 до +8 градусов. В дневное время столбики термометров покажут значения от +11 до +16 градусов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik