В Башкирии 27 августа прогнозируются дожди
22:47, 26 авг 2023
Специалисты республиканского Гидрометеоцентра рассказали о характере погоды на воскресенье, 27 августа. В соответствии с полученными данными, на территории Башкортостана прогнозируются дожди.
Синоптики сообщили, что осадки будут непродолжительными. Умеренный ветер местами сменится на порывистый.
Если говорить о температуре воздуха, то ночью она будет в пределах от +3 до +8 градусов. В дневное время столбики термометров покажут значения от +11 до +16 градусов.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
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