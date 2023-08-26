Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии 27 августа прогнозируются дожди

В Башкирии 27 августа прогнозируются дожди

22:47, 26 авг 2023

Специалисты республиканского Гидрометеоцентра рассказали о характере погоды на воскресенье, 27 августа. В соответствии с полученными данными, на территории Башкортостана прогнозируются дожди.

Синоптики сообщили, что осадки будут непродолжительными. Умеренный ветер местами сменится на порывистый.

Если говорить о температуре воздуха, то ночью она будет в пределах от +3 до +8 градусов. В дневное время столбики термометров покажут значения от +11 до +16 градусов.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии 25 августа прогнозируются дожди и заморозки до -3 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии 25 августа прогнозируются дожди и заморозки до -3 градусов
В Башкирии ночью прогнозируется похолодание до +10 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии ночью прогнозируется похолодание до +10 градусов
В Башкирии 13 августа воздух прогреется до +27 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии 13 августа воздух прогреется до +27 градусов
В Башкирии 26 августа прогнозируются дожди и заморозки
Общество в Башкирии
В Башкирии 26 августа прогнозируются дожди и заморозки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok