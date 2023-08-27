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Сын чиновницы из Башкирии отправился добровольцем на спецоперацию

Сын чиновницы из Башкирии отправился добровольцем на спецоперацию

11:17, 27 авг 2023

В Благовещенском районе Башкирии сын сотрудницы местной администрации записался добровольцем и отправился в зону проведения спецоперации в составе батальона «Башкортостан». Информацию об этом передали в муниципалитете.

Боец взял себе позывной «Лунтик». У молодого человека нет опыта военной службы, однако он обладает неплохой физподготовкой.

В администрации рассказали, что их земляк успешно окончил школу № 4, играл за баскетбольную команду «Арматура», является студентом престижного вуза в Республике Татарстан. В настоящее время выполняет боевые задачи в составе батальона мотострелков «Башкортостан».

Мать молодого человека приняла решение сына и теперь ждет его возвращения домой.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Благовещенский район спецоперация
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