Гульназ Асаева шокировала поклонников неожиданным признанием

11:46, 27 авг 2023

Башкирская певица Гульназ Асаева разместила в своих аккаунтах в соцсетях пост, в котором рассказала о сложном периоде в своей жизни. По её словам, она столкнулась с творческим тупиком и думает об отказе от певческой карьеры.

«Может быть, кто-то посчитает это странным, но сейчас я переживаю непростое время. Ранее у меня никогда не было таких ужасных периодов. Я всегда выкладывалась на сто процентов, а сейчас за что бы не бралась, везде только неудачи, причем конкретные», поделилась девушка.

По словам артистки, она находится не только в творческом тупике, но и в других своих проектах. Всё это заставило задуматься о завершении своей карьеры певицы.

Гульназ надеется, что откровенное признание поможет получить ей поддержку от своих поклонников.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети