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В Башкирии 28 августа прогнозируются сильный ветер и дожди

В Башкирии 28 августа прогнозируются сильный ветер и дожди

22:12, 27 авг 2023

В понедельник, 28 августа, на территории Уфы и Башкортостана ожидается пасмурная погода с осадками в виде дождя.

Согласно информации специалистов Башгидрометцентра в понедельник, 28 августа, в Башкирии прогнозируется пасмурная погода с дождями, в некоторых районах сильными. Ветер северо-западных и западных направлений усилится до 10 м/с.

Республиканское МЧС предупредило о снижении видимости во время осадков до одного-двух километров. Ночью температура воздуха понизится до +4…+9 градусов, днем столбики термометра покажут значения от +10…+15 градусов.

Согласно данным Гисметео, характер погоды сохранится и во вторник, 29 августа: ожидаются дожди, а скорость ветра достигнет 10-12 м/с.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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