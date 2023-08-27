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В Башкирии во время гала-концерта на сцену к артистам выбежали две зрительницы

В Башкирии во время гала-концерта на сцену к артистам выбежали две зрительницы

22:37, 27 авг 2023

В Ишимбае состоялось празднование Дня города. В ходе гала-концерта, проведенного по этому случаю, две местные жительницы поочередно забрались на сцену, чтобы присоединиться к артистам и показать свои танцевальные навыки.

На центральной площади жителям города Ишимбая организовали ретро-вечеринку. Завершающим аккордом концерта стала знаменитая итальянская песня "Felicità", которую вышли исполнить на сцену артисты.

Неожиданно на сцену поднялась одна из зрительниц и устроила танцы с артистами. Вскоре стражи порядка, прибывшие на место, вывели ее со сцены. Впрочем, вскоре другая жительница Ишимбая присоединилась к артистам, также попав на сцену с боковой стороны.

Горожанка несколько раз обняла артистов и немного потанцевала, после чего и ее вывели. Эпизод вызвал неоднозначную реакцию среди местных, а видеозапись обошла социальные сети.

- Как мы хотим праздновать день города, если в Ишимбае не умеют себя вести. То, что происходит на видео, конечно забавно, но ужасно не культурно, - поделились своим мнением ишимбайцы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Ишимбай Ишимбайский район
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