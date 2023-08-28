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В Башкирии похоронили участника СВО Самата Валиева

В Башкирии похоронили участника СВО Самата Валиева

09:25, 28 авг 2023

В Башкирии похоронили уроженца Абзелиловского района республики Самата Валиева, погибшего в зоне проведения спецоперации на Украине. Согласно информации, размещенной на личной странице главы муниципалитета Ильдара Нафикова, Самат воспитывался в многодетной семье и являлся самым младшим из четырех сыновей.

Чиновник рассказал, что после завершения обучения в Аскаровской средней школе № 1, молодой парень поступил в техникум физкультуры в Стерлитамаке. С детства его увлекал спорт, особенно национальная борьба куреш.

«В ноябре 2006 года Самата призвали в ряды ВС, был командиром боевых машин в составе ВДВ», — поделился Ильдар Нафиков.

Военнослужащий являлся участником миротворческой операции на территориях Южной Осетии и Абхазии. Служил стрелком-оператором в десантно-штурмовой роте 31-й отдельной гвардейской бригады.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Абзелиловском районе простились с мобилизованным на СВО Динисом Гайнитдиновым

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Абзелиловский район спецоперация Погибшие на Украине
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