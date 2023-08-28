В Башкирии наградили бойца СВО, который спас инвалида от смерти

14:07, 28 авг 2023

В Башкирии наградили участника спецоперации, который спас от смерти инвалида. Накануне, глава республики Р. Хабиров вручил орден генерала Шаймуратова 21-летнему Ильдарису Х.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что во время своего краткосрочного отпуска житель Балтачевского района заметил пожар в соседнем доме и кинулся на помощь. Взяв топор, Ильдарис выбил окно и пробрался внутрь помещения. На полу лежал мужчина, который не мог самостоятельно выбраться, так как был инвалидом. Военнослужащий взял соседа на руки и вытащил на улицу.

Ильдарис рассказал, что просто выполнял свой долг и не считает свой поступок героическим. Он уверен, что в подобной ситуации любой человек поступил бы так же.

Читайте также: Боец СВО из Башкирии приехал в отпуск и спас человека от смерти

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео