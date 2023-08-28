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В Минтруда Башкирии рассказали, как родителям взять выходной на 1 сентября

В Минтруда Башкирии рассказали, как родителям взять выходной на 1 сентября

14:28, 28 авг 2023

В Башкирии родителям детей предоставлена возможность оформить выходной день ко Дню знаний. Об этом проинформировали в республиканском Минтруда. Для этого имеется несколько способов.

По словам специалистов, имеется возможность поделить пополам ежегодный оплачиваемый отпуск. Один из этих периодов может быть использован в качестве отпуска к 1 сентября. В большинстве случаев, работодатели входят в положение родителей и могут внести изменения в график отпусков.

Кроме того, существует возможность оформления выходного или отпуска за свой счет на этот день. Официально этот вариант может быть использован по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам. Важно отметить, что работодатель не имеет права отказать сотрудникам, имеющим инвалидность, а также супругам военнослужащих.

В некоторых организациях РФ работодатели сами предлагают своим работникам выходной день к Дню знаний, чтобы родители могли провести это важное событие вместе со своими детьми.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: отпуск день знаний 1 сентября выходной
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