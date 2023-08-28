В Башкирии 29 августа прогнозируются проливные дожди и холода до +3 градусов
22:04, 28 авг 2023
Во вторник, 29 августа, на территории Башкирии прогнозируется проливные дожди и понижение температуры. Такой прогноз опубликовали специалисты республиканского МЧС.
Жителей региона ждет пасмурная погода, кратковременные дожди, по востоку региона - сильные. Северный ветер подует со скоростью от 8 до 13 м/с, в дневные часы в ряде районов порывы будут достигать 15-20 м/с.
Ночью температура воздуха опустится до +3…+8 градусов, в течение дня немного потеплеет до +11…+16 градусов.
Из-за интенсивных осадков и тумана на некоторых участках автодорог возможно снижение видимости до 500 метров и менее.
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Автор: Семен Подгорный
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