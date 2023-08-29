Гульназ Асаевой рекомендовали провести срочную операцию

15:36, 29 авг 2023

Певица из Башкирии Гульназ Асаева сообщила своим подписчикам о том, что на основе медицинских показаний ей рекомендовано срочное хирургическое вмешательство на нос. Артистка не уточнила конкретный диагноз, отметив лишь, что решение специалистов стало для нее неожиданностью.

«Необходима операция, нужно все прочистить. Не все хорошо, мягко говоря», – написала Асаева.

Ситуация осложняется еще и тем, что у исполнительницы запланирован длительный гастрольный тур. Гульназ опасается, что в случае проведения операции у нее может пропасть голос. Певица обратилась к своим поклонникам с вопросом о том, как поступить в данной ситуации. Что в итоге она решила сама пока не сообщается.

Читайте также: Гульназ Асаева шокировала поклонников неожиданным признанием

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Гульназ Асаевой