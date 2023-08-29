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В Башкирии 30 августа ожидаются дожди и похолодание до +4 градусов

В Башкирии 30 августа ожидаются дожди и похолодание до +4 градусов

22:07, 29 авг 2023

По данным информационного отдела республиканского управления МЧС в среду, 30 августа, в Башкирии прогнозируется холодная погода с дождями.

Согласно информации синоптиков, в этот день жителей региона ждет пасмурная погода. На всей территории республики ожидаются кратковременные осадки. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В ночное время температура воздуха составит +4 …+9 градусов, в течение дня ожидается небольшое потепление до +12…+17 градусов.

На автомобильных дорогах ночью и утром в местами возможно образование тумана, что снизит видимость до 500 и менее метров.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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