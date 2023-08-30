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В Башкирии 31 августа прогнозируются дожди и ветер до 18 м/с

В Башкирии 31 августа прогнозируются дожди и ветер до 18 м/с

22:02, 30 авг 2023

В четверг, 31 августа, на территории Башкирии прогнозируются дожди и порывистый ветер. Информацию об этом передали синоптики Башгидромета.

Последний день лета будет характеризоваться пасмурной погодой с прояснениями и кратковременными дождями. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха ночью установится в пределах от +5 до +10 градусов, днем термометры покажут значения от +13 до +18 градусов.

Согласно информации, предоставленной информационной службой МЧС, в ряде районов прогнозируются порывы ветра, которые будут достигать 18 метров в секунду. Водителям следует быть осторожными на дорогах, так как местами возможно образование тумана, который снизит видимость до 500 метров и менее.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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