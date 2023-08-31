Блогер Рустам Набиев отправился с женой покорять Эльбрус
14:22, 31 авг 2023
Блогер из Уфы Рустам Набиев решил отправиться на Эльбрус вместе со своей супругой. Об этом он поделился в своих аккаунтах в соцсетях. Мужчина рассказал, что его жена решила покорить вершину горы, однако он так глубоко волновался за неё, что принял решение присоединиться к ней.
«Я не мог позволить ей идти в одиночку, так как переживал бы за нее очень сильно. Находиться рядом с ней сейчас для меня важнее всего», – поделился Набиев.
Пользователи соцсетей выразили поддержку супружеской паре, оставив многочисленные комментарии с пожеланиями успеха в ходе покорения горы, а также крепкого здоровья и сил.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: @rustamnabiev92
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