Блогер Рустам Набиев отправился с женой покорять Эльбрус

14:22, 31 авг 2023

Блогер из Уфы Рустам Набиев решил отправиться на Эльбрус вместе со своей супругой. Об этом он поделился в своих аккаунтах в соцсетях. Мужчина рассказал, что его жена решила покорить вершину горы, однако он так глубоко волновался за неё, что принял решение присоединиться к ней.

«Я не мог позволить ей идти в одиночку, так как переживал бы за нее очень сильно. Находиться рядом с ней сейчас для меня важнее всего», – поделился Набиев.

Пользователи соцсетей выразили поддержку супружеской паре, оставив многочисленные комментарии с пожеланиями успеха в ходе покорения горы, а также крепкого здоровья и сил.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: @rustamnabiev92