В Башкирии 1 сентября воздух прогреется до +20 градусов

22:22, 31 авг 2023

В День Знаний, 1 сентября, в Башкортостане прогнозируется теплая погода. Согласно данным синоптиков, в пятницу температура воздух прогреется до +20 градусов.

Специалисты отмечают, что регион по-прежнему находится в тыловой части циклона и поэтому возможны кратковременные осадки. Днем температура воздуха составит от +15 до +20 градусов.

В Уфе также прогнозируется пасмурная погода, временами осадки. Показания термометров составят +18...+20 градусов.

К началу выходных циклон начнет уходить, и Башкирию ожидает целая неделя тепла.

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Автор: Семен Подгорный