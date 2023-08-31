В Башкирии 1 сентября воздух прогреется до +20 градусов
22:22, 31 авг 2023
В День Знаний, 1 сентября, в Башкортостане прогнозируется теплая погода. Согласно данным синоптиков, в пятницу температура воздух прогреется до +20 градусов.
Специалисты отмечают, что регион по-прежнему находится в тыловой части циклона и поэтому возможны кратковременные осадки. Днем температура воздуха составит от +15 до +20 градусов.
В Уфе также прогнозируется пасмурная погода, временами осадки. Показания термометров составят +18...+20 градусов.
К началу выходных циклон начнет уходить, и Башкирию ожидает целая неделя тепла.
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Автор: Семен Подгорный
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