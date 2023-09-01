В Башкирии 2 сентября прогнозируются дожди и потепление до +21 градуса
21:39, 01 сен 2023
В Башкирии продолжат идти дожди. Согласно данным специалистов Башгидрометцентра в субботу, 2 сентября, на территории республики будет наблюдаться потепление.
В ряде районов ожидается небольшой дождь, ночью на востоке - умеренный. Ветер будет дуть с севера.
Температурные показатели также будут меняться: ночью ожидается от +7 до +12 градусов по Цельсию, а днем термометры покажут значения +16…+21 градус.
Кроме того, следует обратить внимание на сообщение МЧС Башкирии, в котором говорится об образовании густого тумана, он может снизить видимость на дорогах. Необходимо быть бдительными и осторожными при движении на автотранспорте в эти дни.
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии 31 августа прогнозируются дожди и ветер до 18 м/с
Общество в Башкирии
В Башкирии 24 июня прогнозируются дожди и потепление до +22 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии на выходных похолодает до +7 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии 25 августа прогнозируются дожди и заморозки до -3 градусов