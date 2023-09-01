В Башкирии 2 сентября прогнозируются дожди и потепление до +21 градуса

21:39, 01 сен 2023

В Башкирии продолжат идти дожди. Согласно данным специалистов Башгидрометцентра в субботу, 2 сентября, на территории республики будет наблюдаться потепление.

В ряде районов ожидается небольшой дождь, ночью на востоке - умеренный. Ветер будет дуть с севера.

Температурные показатели также будут меняться: ночью ожидается от +7 до +12 градусов по Цельсию, а днем термометры покажут значения +16…+21 градус.

Кроме того, следует обратить внимание на сообщение МЧС Башкирии, в котором говорится об образовании густого тумана, он может снизить видимость на дорогах. Необходимо быть бдительными и осторожными при движении на автотранспорте в эти дни.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный