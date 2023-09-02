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В Башкирии 3 сентября ожидается потепление до +22 градусов

В Башкирии 3 сентября ожидается потепление до +22 градусов

23:23, 02 сен 2023

В воскресенье, 3 августа, в республике Башкортостан ожидается улучшение погодных условий. Об этом стало известно согласно прогнозу, представленному информационной службой республиканского отделения МЧС.

В регионе в первое воскресенье сентября погода будет характеризоваться переменной облачностью, значительных осадков не прогнозируется. Северный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 м/с.

Температурные показатели в ночное время суток будут колебаться от +5 до +10 градусов по Цельсию, в течение дня ожидается потепление до +17…+22 градусов.

Благодаря отсутствию осадков и других неблагоприятный погодных явлений, видимость на автодорогах сохранится на высоком уровне.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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