В Уфе простились с 49-летним участником СВО Максимом Солодиковым

23:35, 02 сен 2023

В Башкирии в субботу, 2 сентября, в последний путь проводили уфимца Максима Солодикова. 49-летний мужчина погиб в зоне проведения СВО на Украине. Его мобилизовали в октябре прошлого года.

Житель Советского района столицы занимал должность инженера производства и строительства на предприятиях города.

«Максим запомнился многим, кто его знал своей честностью, добротой и порядочностью», - сообщил глава администрации Советского района Уфы Рустем Рахматуллин.

Максим Солодиков был посмертно удостоен «Ордена Мужества».

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что дезертира, угрожавшего взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе, обнаружили мертвым в СИЗО.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Администрация Советского района