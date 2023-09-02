В Уфе простились с 49-летним участником СВО Максимом Солодиковым
23:35, 02 сен 2023
В Башкирии в субботу, 2 сентября, в последний путь проводили уфимца Максима Солодикова. 49-летний мужчина погиб в зоне проведения СВО на Украине. Его мобилизовали в октябре прошлого года.
Житель Советского района столицы занимал должность инженера производства и строительства на предприятиях города.
«Максим запомнился многим, кто его знал своей честностью, добротой и порядочностью», - сообщил глава администрации Советского района Уфы Рустем Рахматуллин.
Максим Солодиков был посмертно удостоен «Ордена Мужества».
Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что дезертира, угрожавшего взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе, обнаружили мертвым в СИЗО.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Администрация Советского района
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