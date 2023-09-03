Погода в Башкирии с 4 по 6 августа: потеплеет до +23 градусов

21:58, 03 сен 2023

В начале новой рабочей недели в республике Башкортостан ожидается потепление до +23 градусов. Такие данные передал республиканский Гидрометцентр.

Согласно информации синоптиков в понедельник, 4 сентября, в регионе существенных осадков не предвидится. Подует умеренный северо-западный ветер. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от +4° до +9°, в то время как днем столбики термометров покажут значения от +16° до +21°.

На следующий день, во вторник, 5 сентября, метеоусловия значительно не изменятся: лишь небольшое ослабление ветра и незначительное увеличение максимальной температуры на один градус: от +5° до +10° в ночное время и от +18° до +23° днём.

6 сентября в некоторых районах РБ возможны кратковременные осадки, температура будет такая же, что и в предыдущие дни.

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Автор: Семен Подгорный