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В Башкирии похоронили погибшего в СВО 61-летнего учителя

В Башкирии похоронили погибшего в СВО 61-летнего учителя

11:37, 04 сен 2023

В Башкирии накануне простились с 61-летним жителем Мелеуза Файрусом Гафаровым, который погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Мужчина более 27 лет проработал учителем.

В минувшие выходные, администрация Мелеузовского района организовала торжественное прощание с добровольцем. На церемонию похорон приехали чиновники муниципалитета, а также представители Госсобрания РБ и отделения ДОСААФ в Башкортостане.

После окончания в 1997 году школы № 5 в Мелеузе, Гафаров продолжил обучение в школе стерлитамакского ДОСААФ, где изучал радиомеханику. В 80-х годах парень служил в армии, возглавлял отделение. Далее 10 лет служил в МВД, был удостоен медалей «За безупречную службу» I и II степеней.

Свою педагогическую деятельность Гафаров начал в 1995 году, став руководителем допризывной подготовки в гимназии № 1 города Мелеуза. Следует отметить, что его ученики неоднократно добивались побед на республиканских соревнованиях по ОБЖ. Файрус Гафаров был удостоен почетной грамоты МЧС Башкортостана. В период с 2004 по 2022 год руководил местным отделением ДОСААФ РФ, и его вклад в работу организации был отмечен грамотами и памятными медалями Российской Федерации, Республики Башкортостан и администрации района.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в СВО погиб мобилизованный из Мелеузовского района Азамат Кусяпов.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Мелеузовский район спецоперация Погибшие на Украине
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