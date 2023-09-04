В Башкирии похоронили 27-летнего бойца СВО Азата Сайфетова

16:08, 04 сен 2023

В Башкирии похоронили уроженца населенного пункта Атарша Белокатайского района Азата Сайфетова, который погиб в ходе СВО на Украине. Информацию об этом передал глава местной администрации Масхут Минигалин.

- С большим сожалением и скорбью в сердце сообщаю о гибели нашего соотечественника, рядового расчета боевой машины реактивной артбатареи Азата Нуршатовича Сайфетова, который проявил мужество и героизм, выполняя служебный долг в ходе специальной военной операции, - опубликовал запись на своей странице в социальных сетях чиновник.

Азат Сайфетов отучился в Челябинском техникуме технологий и экономики. Согласно информации из социальных сетей, молодой человек увлекался кино и клубной музыкой.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в зоне спецоперации

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети